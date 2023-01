Infortunio Cataldi, Danilo vuole esserci a Lecce: gli aggiornamenti

Danilo Cataldi sta cercando di recuperare dall’infortunio alla schiena rimediato la settimana scorsa: c’è il Lecce nel mirino

Danilo Cataldi sta facendo di tutto per recuperare dalla lombalgia che lo ha colpito ormai da mercoledì scorso. Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana, al centrocampista restano due allenamento, quello di oggi e la rifinitura di domani, per cercare di essere a disposizione di Sarri per il Lecce.

In preallarme resta Marcos Antonio: se l’italiano non dovesse recuperare toccherà al brasiliano in regia.