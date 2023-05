Infortunio Cataldi, pessime notizie da Formello! Cosa filtra

Danilo Cataldi non ha recuperato dall’infortunio al polpaccio e salterà la gara con l’Udinese: l’obiettivo è la Cremonese

Pessime notizie dall’infermeria della Lazio per quanto riguarda Danilo Cataldi. Il centrocampista biancoceleste, come riferisce Il Messaggero, non ha ancora recuperato dall’infortunio al polpaccio rimediato contro l’Inter e salterà la trasferta di domenica sul campo dell’Udinese.

L’obiettivo del classe ’94 è quello di rientrare per la penultima sfida stagione, quella contro la Cremonese all’Olimpico.