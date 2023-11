Infortunio Casale: il centrale è recuperato. Ma nel derby...

Infortunio Casale, il centrale ieri si è riunito al gruppo ed è pienamente recuperato. Ma nel derby partirà dalla panchina

Come riportato dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri, per il derby di domani tra Lazio e Roma, ha pienamente recuperato Nicolò Casale.

Il centrale, fermo dallo scorso 25 ottobre per un problema al flessore della coscia destra rimediato contro il Feyenoord, ha svolto l’intero lavoro in gruppo. Il tecnico lo convocherà per il derby ma l’ex Verona partirà dalla panchina. Confermata la coppia Patric-Romagnoli.