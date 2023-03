Infortunio Casale, problemi alla spalla per il difensore

Problemi alla spalla per il centrale biancoceleste, sostituito all’inizio del secondo tempo della sfida con l’Az

Problemi per la Lazio e per Sarri che riguardano ancora Nicolò Casale, uscito all’inizio del secondo tempo della sfida con l‘Az Alkmaar per un problema alla spalla.

Il tecnico toscano ha inserito subito Alessio Romagnoli al posto del centrale partito titolare, che non è riuscito a superare la caduta sulla spalla del primo tempo.