Infortunio Casale: preoccupano le condizioni del giocatore. Previti gli esami strumentali nelle prossime ore. Le ultime

Piccolo campanello d’allarme in casa Lazio per le condizioni di Nicolò Casale. Mercoledì il giocatore ha avuto una torsione innaturale del ginocchio, ed ha abbandonato il campo d’allenamento. Ieri il centrale non si è allenato e non ha preso parte all’amichevole contro il Primorje.

Secondo Il Messaggero l’ex Verona si sottoporrà nelle prossime ore a degli esami strumentali per chiarire meglio l’entità dell’infortunio.