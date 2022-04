Infortunio Calabria, problemi nel riscaldamento: Lazio a rischio?

Infortunio per Calabria, che si è fermato nel riscaldamento di Milan-Genoa: il terzino ci sarà contro la Lazio?

Problemi fisici per Calabria durante il riscaldamento di Milan-Genoa. Al suo posto dal 1′ minuto è sceso in campo Gabbia.

Non è ancora nota l’entità dell’infortunio del terzino dei rossoneri, ma la sua presenza nel match contro la Lazio in programma domenica prossima al momento non può comunque non apparire a rischio.