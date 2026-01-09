Infortunio Basic, il giocatore dopo la visita: «Bene ma non benissimo!» - VIDEO - Lazio News 24

Infortunio Basic, il giocatore ha effettuato gli accertamenti per stabilire l’entità dell’infortunio

Non c’è pace per il centrocampo della Lazio, che dopo le gioie del calciomercato deve fare i conti con l’infermeria. La serata di mercoledì, che ha visto i biancocelesti impegnati nella sfida di cartello contro la Fiorentina, ha lasciato in dote una preoccupazione non da poco per lo staff tecnico. Il protagonista, purtroppo in negativo, è Toma Basic, uscito anzitempo dal rettangolo verde a causa di un problema fisico che è apparso subito piuttosto serio.

Toma Basic: la dinamica dell’infortunio all’anca

Le immagini del match hanno parlato chiaro e non hanno lasciato presagire nulla di buono. Durante un’azione di gioco, a seguito di un improvviso cambio di velocità per seguire la manovra, il centrocampista croato si è bloccato all’improvviso. Basic si è portato immediatamente la mano nella zona dell’anca, manifestando un dolore acuto che gli ha impedito di proseguire la gara.

Il segnale è stato inequivocabile: un fastidio muscolare o articolare localizzato che ha costretto la panchina della Lazio a richiamarlo immediatamente fuori.

Gli accertamenti clinici per Toma Basic a Formello

Attualmente, la situazione è in evoluzione. Secondo quanto riferito sempre da Alfredo Pedullà su X il giocatore ha effettuato gli accertamenti per stabilire l’entità dell’infortunio. Al termine delle visite il giocatore, uscendo, ha risposto a chi gli chiedeva delle sue condizioni: «Bene ma non benissimo!».

