Infortuni Napoli, Lobotka e Politano assenti con la Lazio?

Il Napoli deve fare i conti con numerosi infortuni. Nel match di sabato si sono fermati Politano e Lobotka: le loro condizioni

«”Nella mattinata Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav Lobotka i cui esiti hanno evidenziato. una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo», questo il comunicato della società campana. I due giocatori dunque sono a fortissimo rischio per il match con la Lazio, in programma il 27 febbraio.