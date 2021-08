Infortunio Marusic, affaticamento muscolare per lui: out con il Sassuolo

Infortunio Marusic: il montenegrino non ci sarà con il Sassuolo nell’amichevole in programma oggi a Frosinone

Oggi la Lazio sfiderà il Sassuolo. Al Benito Stirpe di Frosinone andrà in scena l’ultimo test prima dell’esordio in campionato. Sarri dovrà però fare i conti con un’importante assenza, quella di Adam Marusic.

Il montenegrino, come spiega Il Messaggero, è ai box a causa di un affaticamento e ieri ha lavorato solo in palestra. Al suo posto Hysaj, che cambierà a fascia, mentre a sinistra dovrebbero alternarsi Fares e Kamenovic. Al centro la coppia Luiz Felipe-Acerbi. A centrocampo e in attacco spazio a coloro che potrebbero essere titolari anche contro l’Empoli: Leiva, Luis Alberto e Milinkovic in mezzo al campo, Felipe Anderson, Immobile e Correa in attacco. L’argentino infatti per il momento, a meno di novità dal mercato, dovrebbe partire dall’inizio.