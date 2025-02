Infortuni Lazio, le condizioni di Patric e Vecino: il primo scalpita per rientrare, il centrocampista invece...

Infortuni Lazio, le condizioni di Patric e Vecino: il difensore scalpita per tornare a disposizione, più cautela per il centrocampista

Porte girevoli nell’infermeria della Lazio, alle prese con vari infortuni: gli ultimi finiti ai box sono Hysaj, che contro il Cagliari ha rimediato una lesione muscolare, e Castellanos, uscito ieri alla mezzora di gioco per un problema all’adduttore e per cui si teme lo stesso bollettino medico.

Sul fronte recuperi invece, come riportato dal Corriere dello Sport, si avvicina il rientro in rosa di Patric e Vecino. Il difensore spagnolo infatti sarebbe di fatto pronto al rientro e dovrebbe tornare a disposizione di Baroni già per la sfida di sabato contro il Venezia. Per quanto riguarda Vecino invece si procede con più cautela e il suo ritorno in gruppo è previsto per la settimana successiva.