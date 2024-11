Infortuni Lazio, si accumulano le assenze in vista del Bologna

Infortuni Lazio, due assenze per Baroni in vista della sfida alla ripresa del campionato contro il Bologna: da monitorare anche altri due giocatori

Secondo quanto riscontrato da Sky Sport, in casa Lazio ci sono cattive notizie per quanto riguarda gli infortuni in vista della gara contro il Bologna. Tavares e Pedro saranno out contro i rossoblu, mentre Dia e Castellanos sono da valutare.

LA SITUAZIONE – «Cattive notizie per Marco Baroni. Contro i rossoblù infatti i biancazzurri dovranno rinunciare sia a Pedro che a Nuno Tavares. Lo spagnolo è alle prese con una violenta forma di gastroenterite mentre il portoghese, durante gli impegni con la Nazionale, si è fermato per una contrattura muscolare che lo mette a rischio anche per gli impegni di Europa League. Da verificare poi le condizioni di Dia e Castellanos».