Infortunati Lazio, la situazione verso il Derby: speranze per tre giocatori. Due già out per la sfida alla Roma: i dettagli

Infortunati Lazio, la situazione dall’infermeria in vista del Derby contro la Roma: ecco cosa succede. Le ultime novità in merito

Sulla Gazzetta dello Sport si fa il punto sugli infortunati di casa Lazio in vista del Derby contro la Roma in programma domenica sera. Fuori causa Pedro e Vecino, che non recupereranno per la sfida e per questo si pensa di inserire momentaneamente in lista Hysaj e Basic al loro posto.

Più speranze per Patric e Lazzari (più per il primo che per il secondo), così come per Noslin che, però, potrebbe andare al massimo in panchina. Inevitabilmente è chiaro serva una mano anche sul mercato a Baroni.