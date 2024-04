Infortunati Lazio, nessuna lesione per Immobile: le sue condizioni. L’attaccante biancoceleste era uscito al termine del primo tempo del derby

Ciro Immobile non ha riportato nessuna lesione al legamento collaterale del ginocchio. Si tratta soltanto di una forte contusione per l’attaccante della Lazio, che rimane comunque in dubbio per l’anticipo di campionato contro la Salernitana in programma venerdì 12 aprile. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma è pronto Castellanos a partire dal primo minuto contro la squadra granata.