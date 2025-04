Infortunati Lazio, il punto sull’infermeria biancoceleste: ecco chi è in dubbio per la sfida al Ferraris. I dettagli

Tavares, reduce da un infortunio rimediato a Bergamo, era riuscito a recuperare per la sfida di Europa League della Lazio.

Come spiega il Corriere dello Sport, lo stop di Marusic ha complicato le cose, Nuno è dovuto infatti entrare al 68′ perché il montenegrino aveva accusato un fastidio fisico e non è riuscito a continuare la gara: andrà valutato, ma rimane in dubbio per la trasferta contro il Genoa.