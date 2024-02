Infortunati Lazio: le condizioni ufficiali di Zaccagni, Rovella e Hysaj. Il comunicato

Ecco la situazione relativa agli infortunati della Lazio: Zaccagni, Rovella e Hysaj continuano a lavorare per tornare a disposizione

Arrivano degli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione infortunati in casa Lazio: ci sono infatti delle novità riguardo le condizioni di Zaccagni, Rovella e Hysaj, con quest’ultimo che con molta probabilità non sarà convocato per la sfida con il Bologna.

“Mattia Zaccagni prosegue il lavoro individuale di recupero e riatletizzazione dal trauma distorsivo riportato a carico del piede destro. Nicolò Rovella prosegue il trattamento riabilitativo ed il monitoraggio clinico riguardo la pubalgia di cui è affetto. Elseid Hysaj ha riportato un trauma distorsivo a carico della caviglia destra durante l’incontro di mercoledì in Champions League contro il Bayern Monaco. Prosegue il trattamento riabilitativo specifico ed il monitoraggio clinico quotidiano”.