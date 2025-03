Infortunati Lazio: Castellanos e Tavares verso il rientro

Emergono buone notizie dall’infermeria della Lazio in vista della gara di ritorno di Europa League contro il Viktoria Plzen

Dopo aver archiviato la pratica Udinese, ora in casa Lazio le attenzioni sono rivolte esclusivamente alla gara di ritorno di Europa League contro il Viktoria Plzen. Ci sono buone notizie in arrivo per Marco Baroni, che può recuperare due pedine fondamentali per giovedì.

Già, perchè come riportato anche dal Corriere dello Sport nella versione odierna, sia Castellanos che Nuno Tavares sembrano pienamente recuperati e saranno quindi a disposizione dell’allenatore biancoceleste. Tra gli altri infortunati c’è Dele-Bashiru, che potrebbe non rientrare nella lista e rimandare il suo rientro alla trasferta di Bologna.