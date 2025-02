Infortunati Lazio, Baroni spera: le condizioni di Vecino, Tavares, Lazzari e Patric

Infortunati Lazio, il tecnico biancoceleste spera di recuperare giocatori ai box in vista dei prossimi impegni

La Lazio e Marco Baroni sono in difficoltà numerica ed il tecnico biancoceleste spera nei recuperi degli infortunati in vista dei prossimi impegni. Come riportato da Il Corriere dello Sport, le buone notizie potrebbero essere dietro l’angolo.

Infatti, Tavares e Patric cercheranno di essere convocati per Lazio-Monza del 9 febbraio. Il portoghese sta meglio, anche se si predilige calma ed un rientro graduale, mentre il difensore ha terminato il ciclo di terapie a Barcellona. Più difficile, ma non è da escludere, anche il recupero di Lazzari per il prossimo match di campionato. Vicino anche il rientro di Vecino: sta meglio e punta alla convocazione tra due settimane contro il Napoli.