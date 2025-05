Infortunati Juventus, Vlahovic scalpita: cosa filtra in vista della Lazio, la situazione

Condividi via email

In queste ore sembrano esserci nuovi aggiornamenti in casa Juve in merito a quelle che sono le condizioni dei giocatori infortunati

In casa Lazio le attenzioni sono rivolte a quella che sarà la sfida di domenica contro l’Empoli, ma è inevitabile che il pensiero dei biancocelesti ricada anche sul prossimo impegno contro la Juve, dove ci si giocherà il tutto per tutto.

In queste ultime ore sono emerse nuovi aggiornamenti riguardo alla situazione degli infortunati bianconeri, con Vlahovic che è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e con Tudor che spera di averlo a disposizione per la gara contro il Bologna. Diversa è la situazione di Koopmeiners e Conceicao, che potrebbero rientrare solo contro la Lazio.