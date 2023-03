Infantino riconfermato fino al 2027: «Essere presidente della Fifa è un onore». Le sue parole in occasione del 73° Congresso della Fifa

In occasione del 73° Congresso della Fifa in corso a Kigali, in Ruanda, è stato riconfermato Gianni Infantino come presidente, e rimarrà in carica fino al 2027. Di seguito le sue parole:

PAROLE– «So che in molti mi amano e che c’è anche chi mi odia: ma io amo tutti, anche e soprattutto loro. Essere presidente della Fifa è un incredibile onore e privilegio, una grandissima responsabilità. Continuerò a servire la Fifa e il calcio di tutto il mondo. Potete continuare a fidarvi del mio impegno perché continuerò a lavorare duramente per unire il mondo attraverso il calcio »