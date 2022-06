Indice di liquidità: la cifra che deve versare Lotito per sbloccare il mercato

Claudio Lotito può festeggiare per la vittoria in sede di Collegio di Garanzia ma sul mercato serve uno sforzo per sbloccarlo

Claudio Lotito non deve mettere mano al portafoglio per iscrivere la Lazio al prossimo campionato. La sentenza del Collegio di Garanzia è stata accolta con entusiasmo dalle parti di Formello anche se presto si è spento.

Secondo il Corriere dello Sport – infatti – serve che il presidente biancocelesti sblocchi l’indice di liquidità legato al mercato e tesseri nuovi giocatori. Dopo un check della Covisoc sarebbe emerso che i soldi necessari per l’iscrizione erano due milioni. In realtà sarebbe circa 3 e non i cinque rimbalzati nelle ultime ore. Non c’è una data limite per versarli e sbloccare il mercato, prima sarà fatto e prima si potranno chiudere acquisti. Lotito l’anno scorso ha versato 3,9 milioni ad agosto, quest’anno Sarri ha esigenze e urgenze diverse. Il numero uno del club potrebbe anche decidere di vendere e poi comprare, ma in questo caso sarebbe costretto ad acquistare nei limiti della cessione chiusa.