Indice di liquidità, Gravina: «Il sistema è in condizioni di prefallibilità»

Il presidente della FIGC Gravina ha parlato dell’introduzione in Serie A dell’indice di liquidità

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’indice di liquidità; nuovo fattore inserito per iscriversi al campionato di Serie A e che potrebbe mettere in difficoltà la Lazio.

INDICE LIQUIDITA’ – «Il tema delle licenze è delicato. Se la A non comincia ad adeguare il proprio modus operandi a logiche aziendali vere, avrà un risveglio violento quando sarà la Uefa, con la commissione che ho l’onore di presiedere, a inserire indicatori rigidi per giocare le coppe, dal 2024/25. Se alcuni indicatori economici mi dicono che il sistema è in una condizione di prefallibilità, io devo intervenire. Come la difendo la Serie A? Lasciandola fallire o creando i presupposti per una gestione virtuosa? La mia preoccupazione coincide con quella di Fifa, Uefa e tante altre federazioni. Non capisco le reazioni scomposte, invece di fornire possibili soluzioni».