Indice di liquidità, ecco cosa dice il regolamento. La Lazio...

L’indice di liquidità è una condizione fondamentale per poter operare in entrata: ecco il regolamento e la posizione della Lazio per gennaio

Il mercato di gennaio della Lazio sarà caratterizzato, come del resto quello estivo, dalla convivenza inevitabile con l’immancabile indice di liquidità. In questo senso, come riportato dal Corriere dello Sport, il regolamento parla chiaro.

Sono sei le squadre che in questo momento hanno l’indice di liquidità in negativo, dunque il rapporto tra attività e passività correnti. Si tratta di Lazio, Empoli, Bologna, Sassuolo, Genoa e Cagliari che rischiano in questo modo di rimanere bloccate in entrata. Di recente la Figc aveva abbassato la soglia dell’indice a 0,6 per aiutare i club. C’è però una scappatoia: il blocco può essere revocato se viene versato un aumento di capitale che rialzi l’indice, proprio come fatto da Lotito in estate.