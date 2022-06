Indice di liquidità, tutto ok per la Lazio: documentazione presentata

Tutto ok in casa Lazio per la questione indice di liquidità. La documentazione è stata presentata in tarda serata

La situazione è stata risolta poco prima del gong finale, fissato a mezzanotte. In molti avevano pensato a una possibilità di portare lo scontro a un livello più alto. Il rischio sarebbe stato quello di un punto di penalizzazione. Alla fine però tutto è andato secondo i piani.