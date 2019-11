Incontro arbitri-club, Rizzoli su Lazio-Lecce: «Errore dell’arbitro»

Durante l’incontro arbitri-club, Rizzoli è tornato sul gol annullato a Lapadula dopo il rigore di Babacar.

All’Hotel Parco dei Principi va in scena l’incontro arbitri-club promosso dalla Figc e dall’Aia. Nicola Rizzoli, designatore della Serie A, è tornato sull’episodio in Lazio-Lecce del gol annullato a Lapadula, entrato in area di rigore: «Il VAR capisce subito che Lapadula è dentro e alla fine comunica che è entrato prima all’arbitro. C’è un errore di base arbitrale e non siamo qui per nasconderci. Noi chiediamo ai direttori di gara di mettersi a più di un metro dalla linea dell’area perché così si ha la percezione giusta di chi entra in area prima. Possiamo fare di più, su questo non c’è dubbio. Dei calci di rigore che avete fatto (si rivolge ai giocatori, ndr) sarebbero stati da ripetere il 99%. Preferiamo limitare i casi prendendo in esame solo i giocatori che diventano decisivi ed entrano in contatto con la palla. O rimaniamo così o puniamo tutti. Lapadula è dentro l’area, lo dice il regolamento».

Risponde Saverio Sticchi Damiani, rappresentante del Lecce: «Il regolamento prevede che in caso di invasione dei giocatori delle due squadre il rigore va ripetuto, senza vedere cosa succede dopo. Poi il regolamento prevede anche l’ipotesi in cui nell’area entra o un attaccante o un difendente. Il protocollo VAR che dovrebbe vedere chi si avvantaggia dell’azione si riferisce solo all’invasione dell’uno o dell’altro. Dobbiamo capirci. L’idea che invadano entrambi e il VAR punisca solo uno è una cosa che non regge». Come riporta Tuttomercatoweb.com, alle parole di Sticchi Damiani fa eco Daniele Pradè in rappresentanza della Fiorentina: «La regola 14 (procedura per l’esecuzione del calcio di rigore) sarà sempre interpretativa, ci sono situazioni in cui il buon senso dell’arbitro prevale. Sono d’accordo con il Presidente del Lecce». Rizzoli chiude la polemica: «No, l’IFAB ci ha imposto di usare il VAR e i due casi possibili sono o punire chi prende la palla o punire tutti. Altrimenti sarebbero da ripetere tutti».