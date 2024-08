Incidente Pellegrini, sarà ASSENTE per Udinese Lazio: la società CONFERMA la mancata convocazione. I dettagli

Incidente Pellegrini, il terzino assente per Udinese Lazio di domani: la conferma arriva direttamente dalla società biancoceleste

Come prevedibile, non ci sarà Luca Pellegrini per la delicata trasferta che la Lazio dovrà affrontare domani in quel di Udine, valevole per la seconda giornata di questo campionato.

Coinvolto in un incidente stamani, l’esterno biancoceleste non ha riportato gravi conseguenze, ma inevitabilmente non ci sarà contro i friulani. A confermarlo è stata la stessa società con un breve annuncio prima della conferenza stampa di Baroni.