Incidente Immobile: tre testimoni non attendibili. Rischiano la denuncia per false dichiarazioni. Si infittisce il mistero

Alcuni testimoni dell’incidente stradale nel rione Prati in cui, domenica scorsa, è rimasto coinvolto il bomber della Lazio Ciro Immobile potrebbero non essere attendibili. E per questo motivo i vigili urbani incaricati delle indagini per far luce sulla dinamica dello schianto del suv Land Rover del calciatore contro un tram della linea 19 con alcuni passeggeri potrebbero sentirli di nuovo. In caso le contraddizioni nei loro racconti dovessero rimanere, i testi in questione — almeno tre — rischiano la denuncia per false dichiarazioni.



Si complica, insomma, la ricostruzione di quanto accaduto alle 8.20 in piazza delle Cinque Giornate, dove dodici persone — fra le quali Immobile, le due figlie minori, il macchinista del convoglio, M.V., 43 anni, e otto viaggiatori — sono rimaste ferite, per fortuna con prognosi inferiori ai 10 giorni. Tranne lo stesso attaccante della Lazio, che ha riportato la frattura composta dell’XI costola destra e la figlia di 10 anni, trattenuta in osservazione in ospedale e poi dimessa ieri. Lo riporta il Corriere della Sera.