Incidente Immobile, Ciro coltiva una speranza: ha messo quella gara nel mirino

L’incidente che ha visto protagonista Ciro Immobile lo terrà out dalla sfida col Torino di sabato: l’attaccante punta l’Inter

Quella di oggi in casa Lazio sarà la giornata del ritorno a casa per Ciro Immobile. L’attaccante, dopo aver passato un’altra nottata in osservazione al Gemelli, verrà dimesso visto gli esiti negativi di tutti gli esami a cui si è sottoposto, tac compresa.

Come riferito dal Corriere dello Sport, l’attaccante, più che per la costola fratturata, da cui potrebbe recuperare in una settimana, lamenta dolore alla mano destra. Il numero 17 biancoceleste ha però abituato tutti bene con i suoi recuperi miracolosi e anche in questo caso non vorrà deludere Sarri e i compagni: l’obiettivo di Ciro è rientrare, almeno part-time, nella gara del prossimo 30 aprile contro l’Inter.