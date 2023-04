Incidente Immobile, l’allarme dei tassisti: «Se ci chiamano a testimoniare noi andiamo». Alcuni tassisti della Capitale non hanno esitato a dire la loro

Come riferito da Il Messaggero l’allarme tra i tassisti della Capitale girava da qualche giorno nei gruppi chat e su Facebook per avvisare gli altri colleghi del pericolo di quel tratto di strada, dove è rimasto coinvolto nell’incidente col tram il capitano della Lazio Ciro Immobile. Di seguito le parole del tassista Enrico e di altri tassisti che hanno detto la loro sull’incrocio in questione:

PAROLE– «Un incrocio strano con quattro semafori. È capitato anche a me nei giorni scorsi: passi col verde e poi ti accorgi che in mezzo alla piazza qualcosa non ha funzionato perché dall’altra parte arrivano altre macchine. Se ci chiamano a testimoniare noi andiamo. C’era un problema e qualcuno doveva intervenire »