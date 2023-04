Inchiesta Plusvalenze, Gentile (avvocato Lazio): «Situazione simile alla Juve? No, ecco perchè»

Gentile, avvocato della Lazio, ha fatto il punto sull’inchiesta plusvalenze scoppiata ieri in casa biancoceleste: le sue parole

Intervistato da LaPresse, Gentile, avvocato della Lazio, ha parlato in questi termini dell’Inchiesta Plusvalenze scoppiata ieri in casa biancoceleste:

«Se questo caso è come quello che ha visto la Juventus penalizzata di 15 punti? Abbiamo valori molto diversi e modestissimi che non sono quelli che sanano un bilancio e consentono a una società di andare in perdite da decapitalizzazione. Parliamo di somme modestissime, tutti giocatori giovani che non avevano grande valore di mercato, dimostreremo che si tratta di operazioni reali».