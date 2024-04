Impallomeni sul derby: «Tudor per prevalere sulla Roma dovrà fare questo»

Impallomeni, il giornalista a pochi giorni dalla stracittadina ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto a pochissimi giorni da Roma-Lazio, Stefano Impallomeni il quale analizzando nel dettaglio il derby rilascia queste parole

PAROLE – Alcuni lo hanno già giocato un derby. La Lazio negli ultimi anni sa affrontarli meglio i derby. Se dobbiamo vedere le ultime due partite però la Lazio fa fatica a creare davanti. La Roma ha dato il peggio di sè a Lecce ma recupera la qualità, gioca in casa e la Lazio fa fatica a segnare. Tudor deve snaturarsi un po’, devi evitare di perderla e sperare di vincerla. Rischia se gioca il calcio fisico che ha fatto vedere nella prima partita Tudor. E’ un derby che vale la Champions, perché il quinto posto vale l’Europa che conta. E se la Lazio vince il derby va a -3 dai giallorossi. Non è finita per nessuno. Il pareggio della Roma a Lecce ha aperto la speranza un po’ a tutti