Impallomeni: «La rosa della Lazio non è la più forte ma merita un altra classifica, su Immobile dico questo»

Impallomeni, il giornalista interviene riguardo la situazione della classifica della Lazio soffermandosi su Immobile

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato Stefano Impallomeni, il quale ha analizzato la situazione della Lazio soffermandosi su Immobile

PAROLE – E’ ora di smetterla con questa tarantelle. Le rose non saranno le più forti ma meritano un altro tipo di classifica. Il rendimento, il calendario e le difficoltà hanno fatto sì che siano in ritardo. Bisogna aumentare la media punti. Immobile non è più lui però per vari motivi. I nuovi sono in ritardo di inserimento, la vecchia guardia anche è in ritardo. Serve ritrovare fiducia e inanellare una serie di risultati positivi, sfruttando un calendario favorevole rispetto alle altre