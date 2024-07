Immobile via dalla Lazio, contatti CONTINUI con il Besiktas. A che punto siamo

Immobile, prosegua la trattativa con il club turco che vuole l’ex attaccante del Torino e Di Marzio fa il punto della situazione

A tenere banco in casa Lazio è il futuro di Ciro Immobile, il quale sembrerebbe essere in procinto di lasciare la Lazio. Sull’ex Torino come ben noto c’è forte il Besiktas, e stando a quanto riporta Di Marzio la trattativa tra i due club prosegue, spiegando che si sta cercando una soluzione migliore come testimoniano le parole di Fabiani il quale ha sottolineato, che qualora arrivasse un offerta importante il club valuterà