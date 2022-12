Immobile testimonial ITA Airways: il Capitano della Lazio insieme ad altri campioni

ITA Airways, per il video Safety la compagnia sceglie 19 campioni dello sport italiano, tra cui Ciro Immobile

Tra i 19 campioni dello sport italiano scelti da ITA Airways per il nuovo video Safety, c’è anche Ciro Immobile. Da oggi 1° dicembre, su tutte le tratte a lungo raggio della compagnia, sarà visibile il filmato dedicato alle istruzioni di sicurezza ideato dall’agenzia di comunicazione VMLY&R con la collaborazione del CONI e Star Biz.

Ad accompagnare i due assistenti di volo nell’illustrare le misure di sicurezza, oltre al campione della Lazio, ci sono – tra gli altri – anche Bebe Vio, Roberto Baggio, Deborah Compagnoni, Sara Fantini. Un riconoscimento importante per l’attaccante biancoceleste che lo conferma un orgoglio per il calcio e non solo.