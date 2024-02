Immobile, carica Nazionale: lanciata sfida a Belotti davanti a Spalletti. I dati

Immobile, una carica da Nazionale: re Ciro lancia la sfida a Belotti davanti agli occhi del ct Spalletti, stasera in tribuna

Sarà ancora una volta Immobile contro Belotti. Una sfida tra amici quella in Fiorentina-Lazio di stasera, che però, davanti agli occhi del ct Spalletti, metteranno da parte i convenevoli per convincere il ct ad una chiamata ad Euro 2024.

Come riporta il Corriere dello Sport, ad oggi i dati sorridono al laziale: più gol (6 a 4), più xg (7,15 a 0,68), più palloni giocati e tiri nello specchio. Ecco perchè il viola sarà un pericolo più che mai per i biancocelesti, agguerrito per ribaltare le statistiche che lo vedono nettamente indietro.