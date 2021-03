Immobile: «10 marzo, data indimenticabile. Grazie a Jessica e ai nostri figli»

Ciro Immobile – dopo aver ricevuto la Scarpa d’Oro – ha voluto personalmente ringraziare la sua famiglia, per averlo accopagnato in questo traguardo

Una giornata incredibile per Ciro Immobile. Elogi, auguri e belle parole lo hanno travolto, in occasione della premiazione in Campidoglio avvenuta con la consegna della Scarpa d’Oro. Il centravanti della Lazio, smaltite tutte le emozioni che hanno scandito queste ore, ha voluto fare dei ringraziamenti particolari. Ecco il suo messaggio su Instagram:

«10 marzo 2021. Una data indimenticabile. Grazie a @jessicamelena e ai nostri stupendi figli per esserci sempre».