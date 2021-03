Immobile, appuntamento al Campidoglio. E la Lazio lo aspetta per pranzo

Ciro Immobile sarà premiato con la Scarpa d’Oro al Campidoglio: la Lazio lo guarderà in tv e poi lo festeggerà a pranzo

Questa mattina Ciro Immobile sarà premiato in Campidoglio con la Scarpa d’Oro. A presenziare la cerimonia sarà il sindaco Virginia Raggi, che lo premierà insieme a Lotito. Non saranno però gli unici ospiti.

Come spiega il Corriere dello Sport, l’evento sarà condotto da Giorgia Cardinaletti su Rai 1 e a Riccardo Cucchi. La squadra seguirà l’evento in tv e aspetterà Ciro per festeggiare insieme a pranzo a Formello: poi tutti in campo verso i Crotone.