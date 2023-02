Immobile-Sarri, tabella concordata: ecco quanto giocherà a Verona

Dopo i venti minuti contro la Fiorentina e i 45 contro la Juventus, Immobile si appresta a giocare un’ora lunedì a Verona

Ciro Immobile e Maurizio Sarri hanno concordato una precisa tabella per quanto riguarda il rientro graduale dell’attaccante, appena recuperato dopo l’infortunio alla coscia patito contro il Sassuolo. Come riportato dal Corriere dello Sport edizione romana infatti, dopo i 20 minuti giocati contro la Fiorentina e i 45 in Coppa Italia contro la Juventus, A Verona lunedì l’attaccante disputerà un’ora completa.

Nessuno vuole correre rischi: nel 2022 Immobile si è allenato pochissimo: tra maggio e giugno due mesi di stop per una microfrattura al malleolo, la ripresa a luglio col primo stop muscolare patito il 22 settembre, replicato da quello del 16 ottobre contro l’Udinese. La prudenza in casa Lazio è d’obbligo.