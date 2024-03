Immobile Sarri, patto d’acciaio col tecnico: cambiano gli allenamenti, la situazione a Formello

Immobile-Sarri, patto d’acciaio tra l’attaccante e il tecnico toscano: cambiano gli allenamenti, cosa succede a Formello

Come riferito dal Corriere dello Sport, Ciro Immobile ha voglia di riscatto dopo l’errore nel primo tempo contro il Bayern Monaco che ha di fatto azzerato le chance qualificazione della Lazio ai quarti di finale di Champions League.

Il centravanti può contare sull’appoggio incondizionato di Maurizio Sarri: i due hanno stretto un patto d’acciaio per avere il centravanti al top in questo finale di stagione. A Formello verrà fatta una gestione diversa degli allenamenti per avere il classe ’90 al top.