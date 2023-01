Immobile, riparte la caccia ad Osimhen: c’è il Sassuolo nel mirino

La Lazio è pronta a ripartire da Ciro Immobile: l’attaccante mette nel mirino il Sassuolo e riapre la caccia ad Osimhen

Ciro Immobile vuole mettersi alle spalle il momento difficile della Lazio a partire già dalla gara di domenica a pranzo contro il Sassuolo. Come riferisce Il Messaggero, il numero 17 biancoceleste ha due obiettivi chiari. Il primo è raggiungere Kurt Hamrin per numero di gol in Serie A: all’ex Torino gliene basta uno.

Il secondo, il più importante, è cercare di accorciare le distanza nell’attuale classifica cannonieri da Victor Osimhen, primo con 10 reti contro le 7 dell’italiano. I numeri in trasferta sorridono a Ciro: sono 5 le reti realizzate finora lontano dall’Olimpico. Il Sassuolo, contro cui Immobile ha già colpito 10 volte (con 2 assist), è avvisato.