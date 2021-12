Immobile, corsa contro il tempo: tamponi no stop per averlo alla ripresa

Ciro Immobile, positivo al Covid, si è sottoposto ieri ad un tampone molecolare di cui ancora non si sanno gli esiti: è corsa contro il tempo

Maurizio Sarri e tutta la Lazio sperano di avere Ciro Immobile a disposizione da giovedì 30 dicembre, giorno della ripresa degli allenamenti a Formello per iniziare a preparare la gara del 6 gennaio all’Olimpico contro l’Empoli.

Come riporta il Corriere dello Sport, il bomber si è sottoposto ieri ad un tampone molecolare di cui non si conoscono ancora i risultati. Possibile che sia ancora positivo. Ciro ripeterà con ogni probabilità il tampone anche oggi e domani per cercare di arrivare a quell’esito negativo che lo libererebbe definitivamente dall’isolamento. Immobile si è tenuto in forma allenandosi a casa sotto la cura attenta di uno dei preparatori atletici biancocelesti. Gli manca il campo. Fine anno può essere il periodo giusto per ritrovarlo.