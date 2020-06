Immobile-Newcastle, Anellucci: «Ciro non ha intenzione di andare via»

Il procuratore, Claudio Anellucci, ai microfoni di TMW Radio, ha spiegato la situazione tra Immobile, il Newcastle e la Lazio

«Bisogna capire da dove arrivano i soldi e chi li mette. Oggi come oggi per far muovere Ciro dalla Lazio e far cedere Lotito dovremmo parlare di cifre altissime. L’alternativa è che resti a Roma, non c’è nessuna sua intenzione di andar via».