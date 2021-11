Immobile cecchino con il Napoli: e De Laurentiis lo rimpiange

Immobile ha trovato molto spesso la via del gol con il Napoli. E in passato De Laurentiis l’avrebbe potuto comprare…

Per lui, vista la sua provenienza e la sua storia, non sarai mai una partita come le altre. Eppure Ciro Immobile contro il Napoli è sempre stato una sorta di cecchino, trovando in più di un’occasione la via del gol, avendo segnato negli ultimi sei incroci.

Eppure in passato, come raccontato da Il Corriere dello Sport, il bomber della Lazio è stato a un passo dal vestire la maglia dei partenopei. Era il 2016 ed era l’estate dell’addio di Higuain, passato ai rivali della Juventus. De Laurentiis però ritenne che fossero troppi gli 11 milioni chiesti dal Siviglia e l’affare non andò in porto. Ciro divenne così l’erede di Klose a Roma, causando non pochi rimpianti per DeLa, che poi ha provato a portarlo a Napoli, ma non è bastata un’offerta di 50 milioni per convincere Lotito. Voci e intrecci di mercato. Chissà cosa sarebbe successo se le cose sarebbero andate diversamente.