Immobile, Milan nel mirino: è una delle vittime preferite

Ciro Immobile ha nel Milan una delle sue vittime principali: ecco quanti gol ha realizzato il biancoceleste contro i rossoneri

Chiusa la parentesi delle Nazionali, torna il campionato di Serie A. Uno dei match clou sarà Milan-Lazio. E tra i protagonisti ci sarà Ciro Immobile. E tra l’altro l’attaccante biancoceleste ha nei rossoneri una delle sue vittime preferite.

Infatti, come rivelato dalle statistiche pre partita della Lega Serie A. il bomber dei capitolini ha realizzato sette reti in 13 sfide contro i meneghini. Ben sei di queste sono arrivate in otto partite disputate con la maglia della Lazio contro i rossoneri. Infatti, oltre alla sua prima

tripletta in biancoceleste nel settembre 2017, ha segnato in ognuna delle ultime tre sfide contro la squadra lombarda in campionato.