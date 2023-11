Immobile a Massa dopo Lazio Roma: «Avrei preferito che mi avessi ammonito per quel motivo». Retroscena

Curioso siparietto tra Ciro Immobile e l’arbitro Massa nel tunnel degli spogliatoi prima del secondo tempo tra Lazio e Roma

Divertente siparietto tra Ciro Immobile e l’arbitro Massa nell’intervallo di Lazio-Roma. Nel tunnel prima del ritorno in campo, il capitano biancoceleste ha chiesto all’arbitro: «Mi hai ammonito per la ressa? (riferimento al giallo preso dopo il contrasto con Mancini».

Pronta la replica del direttore di gara: «No, a te ho ammonito per il fallo. Per la ressa ne dò uno per parte». Ironica la replica di Ciro: «Avrei preferito per la ressa. Per farti capire l’entità del fallo»,