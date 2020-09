Immobile: «Lewandowski? Gli darei il Pallone d’Oro. Il mio Dortmund era in difficoltà»

Ciro Immobile è tornato a parlare di Dortmund, Lewandowski e Jurgen Klopp.

Ai microfoni di SportBILD l’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato dell’esperienza tedesca, dell’idolo Lewandowski e dell’ex allenatore Jurgen Klopp.

Penso di essermi trasferito al Dortmund in un momento abbastanza scomodo per la squadra. Il Borussia e Jürgen Klopp sono stati campioni nel 2011 e nel 2012 e poi due volte secondi, penso che forse quando sono arrivato io era finita un’era, poi in generale i giovani stranieri sono inizialmente un po’ esclusi. Non credo che Jürgen Klopp non vedesse nessuna qualità in me, ma in questa fase difficile ha riposto più fiducia nei giocatori che già conosceva e sui quali aveva fatto affidamento in precedenza. I miei record? La vittoria della Scarpa d’Oro mi rende particolarmente orgoglioso, lo ammetto. Lewandowski è sempre stato un modello per me, tanto che se potessi votare per il Pallone d’Oro gli darei la mia preferenza. Quando si tratta del miglior numero nove del mondo alla fine i nomi Lewandowski, Suárez o Benzema vengono sempre fuori. Essere nominato insieme a loro e aver segnato più gol di questi attaccanti è incredibile per me.