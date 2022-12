Immobile, il Lecce è già nel mirino. E nel 2010...

Dopo il lungo infortunio, Ciro Immobile è pronto a fare il suo rientro in campo. Il bomber ha messo il Lecce nel mirino

Dopo il lungo infortunio, Ciro Immobile è pronto a fare il suo rientro in campo. Il bomber ha messo il Lecce nel mirino. E, come sottolineato dal Corriere della Sera, ci sono anche dei ricordi positivi in terra pugliese.

Il nativo di Torre Annunziata ha giocato solo due volte al Via del Mare. Il 27 ottobre 2010 segnò proprio qui il suo primo gol da professionista. Si giocava il terzo turno di Coppa Italia, aveva vent’anni e il buon Ciro era un giocatore del Siena, allora allenato da Conte. Fuga in contropiede e destro a fil di palo per sbloccar un incontro che i toscani persero 3-2. C’è però anche un precedente negativo. Infatti, il 7 luglio 2020, il Lecce battè per 2-1 la Lazio, mettendo definitivamente fine ai sogni scudetto dell’allora banda Inzaghi.

Ora però è tempo di pensare al presente. Immobile tornerà finalmente in campo il 4 gennaio, ben 83 giorni dopo il suo ultimo gol, quello in Europa League contro lo Sturm Graz. Un’astinenza, causa infortunio, troppo lunga per uno come lui.