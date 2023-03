Immobile verso Lazio Roma: probabile la convocazione simbolica. Sempre più difficile immaginarlo in campo nel derby

Come riportato da Il Messaggero Ciro Immobile ieri ha proseguito le cure riabilitative da solo in palestra a Formello ma avverte ancora dolore al flessore sinistro. Ecco perché la risonanza è stata rinviata direttamente a domani o dopodomani e il derby (sarebbe la 16esima partita saltata quest’anno) resta solo un miraggio.

Come all’andata si andrà verso la convocazione “simbolica” da capitano in borghese in panchina, non si può correre nessun rischio. Immobile sarà fondamentale come motivatore per il gruppo Lazio, che il giorno prima rimarrà in ritiro a Formello.