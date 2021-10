Immobile sempre più fondamentale: Lazio in crisi senza di lui

Quanto la Lazio è dipendente da Ciro Immobile? A dirlo e a confermarlo sono numeri e statistiche legate al bomber biancoceleste

Il pesante ko di Bologna ha offerto molti spunti di analisi. Uno è senza alcun dubbio legato all’assenza di Ciro Immobile, ai box per un infortunio e che tenterà il recupero per la sfida con l’Inter.

Infatti, come sottolineato da Leggo, senza l’attaccante in campo, quindi in 26 partite, la Lazio ha perso ben 12 volte. Delle 15 reti messe a segno in questa stagione, 6 sono proprio dell’ex Scarpa D’oro, che è in cima alla classifica cannonieri insieme a Dzeko. A pesare al momento è l’assenza di Caicedo, con Muriqi, Pedro e Felipe Anderson che dovrebbero fare qualcosa in più.