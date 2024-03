Immobile Lazio, Marocchino non ha dubbi: «In Italia è ancora il più forte ma ha questo problema»

Immobile-Lazio, Domenico Marocchino ha parlato del momento dell’attaccante biancoceleste: le sue dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di “Campioni del Mondo”, Domenico Marocchino ha parlato così di Ciro Immobile, attaccante della Lazio:

PAROLE – «Se il ciclo di Immobile è finito? Non vedo in giro altri centravanti altri forti come lui. Certo, non è più nel pieno della freschezza. Se fosse supportato da altri giocatori che costringano gli avversari a non concentrarsi su di lui, potrebbe ancora dare il suo rendimento, ma ha sempre 34 anni».