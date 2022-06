Immobile, Lazio a vita per il bomber: futuro da dirigente

Lazio a vita per Ciro Immobile. Per il bomber si prospetta un futuro da dirigente nella società biancoceleste

La proposta sarebbe arrivata direttamente dal presidente Lotito. Quando scadrà il suo contratto, ossia nel 2026, Ciro avrà 36 anni e potrebbe anche decidere di appendere gli scarpini al chiodo. Ed è per questo che il patron vorrebbe già avere la certezza di averlo ancor con sé, ma dietro una scrivania. L’aquila sul petto ormai per lui è una seconda pelle ed è per questo che pare essersi convinto a lasciare la Nazionale. Dedicarsi solo e soltanto sulla Lazio per centrare nuovi record: questa la sua possibile decisione.